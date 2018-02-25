Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmasının bir nedeninin de kulüplerin borç konusunu çözmek olduğunu anlatan Başkan Fikret Orman, "Yakında kanun çıkacak, hep beraber daralma yaşayacağız. Yasal düzenlemeyle bütün kulüplerin çatısının düzeltilmesi düşünülüyor. Kulüplerin borcunun yüzde 85'i şampiyon kulüplere ait. Şehir ve camia takımları artık daha aşağı liglere gidiyorlar" dedi. Yeni düzenlemeyle kulüplerin amatör şubeler konusundaki yükünün de azalacağına dikkati çeken Orman, "Beşiktaş, bu şekilde 40-50 milyon liranın üzerinde tasarruf elde edecek. Bu düzenleme için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" dedi.