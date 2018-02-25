Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın eşi Anna Paulo, Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Talisca-Anna çifti yeni doğan bebeklerine Samuel Davi adını verdi. Talisca-Anna çiftini tebrik eder, Samuel Davi'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.