Talisca ikinci kez baba oldu
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ikinci kez baba oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın eşi Anna Paulo, Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Talisca-Anna çifti yeni doğan bebeklerine Samuel Davi adını verdi. Talisca-Anna çiftini tebrik eder, Samuel Davi'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:06
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
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