Talisca ikinci kez baba oldu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    ikinci kez baba oldu

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> ikinci kez baba oldu

    'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson , ikinci kez baba oldu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson 'nın eşi Anna Paulo, Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. -Anna çifti yeni doğan bebeklerine adını verdi. Talisca-Anna çiftini tebrik eder, 'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:06
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