Şenol Güneş: "Kazanıp F.Bahçe'yi geçeceğiz"

Takımdaki cezalı ve sakatların çokluğunun derbiyi etkilemeyeceğini belirten Şenol Güneş, "Kimin oynadığından çok, oynayanın ne vereceği önemlidir. Takım olarak sahaya çıkacağız. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz" dedi.

Kazanmak istiyoruz diyen deneyimli teknik adam "Şu anda Fenerbahçe ile ilk 2 dışındayız. Kazanırsak Fenerbahçe'yi geçeceğiz. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.