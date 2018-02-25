Şenol Güneş: "Kazanıp F.Bahçe'yi geçeceğiz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Takımdaki cezalı ve sakatların çokluğunun derbiyi etkilemeyeceğini belirten Şenol Güneş, "Kimin oynadığından çok, oynayanın ne vereceği önemlidir. Takım olarak sahaya çıkacağız. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz" dedi.
Kazanmak istiyoruz diyen deneyimli teknik adam "Şu anda Fenerbahçe ile ilk 2 dışındayız. Kazanırsak Fenerbahçe'yi geçeceğiz. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:07
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Şenol Güneş: "Kazanıp F.Bahçe'yi geçeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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