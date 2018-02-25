Şenol Güneş: "Kazanıp F.Bahçe'yi geçeceğiz" – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    : "Kazanıp F.Bahçe'yi geçeceğiz"

    Şenol Güneş: "Kazanıp F.Bahçe'yi geçeceğiz"

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    Takımdaki cezalı ve sakatların çokluğunun derbiyi etkilemeyeceğini belirten , "Kimin oynadığından çok, oynayanın ne vereceği önemlidir. Takım olarak sahaya çıkacağız. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz" dedi.

    Kazanmak istiyoruz diyen deneyimli teknik adam "Şu anda Fenerbahçe ile ilk 2 dışındayız. Kazanırsak Fenerbahçe'yi geçeceğiz. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:07
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