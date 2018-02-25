Ne yaptın Medel! 40 santim...
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ancak maça damga vuran pozisyonda Medel vardı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal...
Toplam 2
Yorum
black eagles biz hep farklıyız çünkü renklilerin bizi yenmesi için on kişi oynamamız gerekiyor yada onlarsahada 12 kişi olmalı.
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Derbi öncesi dikkat çeken ayrıntı! Kangal...
Toplam 2
Yorum
Ankaralı Futboldan anlamaz Aykut, 11 kişilik FB'ye 1 kişilik ( guresma)) beşiktaşa ezdirdin yazıklar olsun sana. Hacivat gibi düşün dur.
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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