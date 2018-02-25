Nabil Dirar'dan itirafı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'dan itirafı

    Nabil Dirar'dan itirafı

    Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Dirar, maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu , 'a 3 - 1 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "BEŞİKTAŞ BU SONUCU HAK ETTİ"
    Dirar, Beşiktaş mağlubiyetinin nedenini strese bağlarken, "Derbi stresini yaşadık. Ligdeki gidişattan dolayı çok önemli bir maçtı ve onlar için çok önemliydi, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sonuç aldılar ve bu maç onlar için çok önemliydi. Biz günümüzde değildik. Hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Takım olarak birlikte hareket edemedik. Skor 1-1 olduktan sonra organizasyonumuzu ve takım oyunumuzu yitirdik. Beşiktaş bu sonucu hak etti" ifadelerini kullandı.

    "BU AKŞAM FENERBAHÇE GİBİ DEĞİLDİK"
    Dirar, perşembe günü Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olmalarıyla ilgili de, "Daha iyi oynamalıyız. Kupa, 2 ayaklı bir tur. Bu maçı unutmalıyız ve perşembe günü iyi bir maç çıkarmalıyız. Bu akşam Fenerbahçe gibi değildik. İyi bir görüntü sergileyemedik" açıklamasını yaptı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:36
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