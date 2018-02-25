İki takım taraftarları bu tarihi bekliyor! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    İki takım taraftarları bu tarihi bekliyor!

    İki takım taraftarları bu tarihi bekliyor!

    ile , 'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken kazanan sahadan 3-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar oldu.

    RÖVANŞ 1 MART'TA
    Büyük bir heyecana sahne olan bu maçın rövanşı ise 1 Mart'ta yapılacak. Ziraat yarı final ilk maçında Beşiktaş, 1 Mart Perşembe günü yine Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak bu maçın da büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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