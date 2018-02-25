İki takım taraftarları bu tarihi bekliyor!
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken kazanan sahadan 3-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar oldu.
RÖVANŞ 1 MART'TA
Büyük bir heyecana sahne olan bu maçın rövanşı ise 1 Mart'ta yapılacak. Ziraat Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, 1 Mart Perşembe günü yine Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak bu maçın da büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:01
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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