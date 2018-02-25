İki takım taraftarları bu tarihi bekliyor!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken kazanan sahadan 3-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar oldu.

RÖVANŞ 1 MART'TA

Büyük bir heyecana sahne olan bu maçın rövanşı ise 1 Mart'ta yapılacak. Ziraat Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, 1 Mart Perşembe günü yine Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak bu maçın da büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.