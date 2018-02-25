BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti.



Fenerbahçe'nin tek golü ise Yasin'den geldi.



Bu skorla 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 51'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.