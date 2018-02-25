Günün ilk derbisi Beşiktaş'ın – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Günün ilk derbisi 'ın

    Günün ilk derbisi <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın

    U-21 Takımı, ligin 23. hafta derbi maçında 'yi 3 - 1 mağlup etti.

    BJK 'nde oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti.

    'nin tek golü ise Yasin'den geldi.

    Bu skorla 15. galibiyetini alan , puanını 51'e çıkararak liderliğini sürdürdü. ise 40 puanda kaldı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Günün ilk derbisi 'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN