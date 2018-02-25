Günün ilk derbisi Beşiktaş'ın
Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 23. hafta derbi maçında Fenerbahçe'yi 3 - 1 mağlup etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü ise Yasin'den geldi.
Bu skorla 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 51'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:14
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
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