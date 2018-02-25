Galibiyete 30 bin TL prim – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Galibiyete 30 bin TL prim

    Galibiyete 30 bin TL prim
    Bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi kazanıp zirvede puan farkını indirmek isteyen 'ta yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Kesenin ağzını açan Başkan , bugünkü maçın galibiyet primini 30 bin lira olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği belirtildi. Bu arada perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile oynanacak kupa maçının priminin ise ayrıca belirleneceği ifade edildi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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