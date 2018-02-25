"Eze eze yendik!"

Beşiktaş'ın karşılaşmanın ikinci yarısında gerçek futbolunu oynadığını vurgulayan Çebi, "Birinci devreye göre ikinci devre iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Gerçek Beşiktaş futbolunu seyrettik. Bu bizim için ileriye dönük iyi bir mesaj oldu. İlik olarak bunun için mutluyum. İkinci olarak ofsayt bir gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao'nun kırmızı kart görmemesi, buna rağmen alınan 3-1'lik bir sonuç. Takdir-i ilahi'ye de burada inanmamak mümkün değil. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yolumuz açık olsun. Daha ligde çok maçlarımız var. Bu Fenerbahçe maçı için keyifli bir andı ama ligin sonunda kupayı göğüsleyen biz olacağız. Keyifliyiz, mutluyuz" dedi.



"YETERİ KADAR MESAJ VERİLDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önce başkanın gerekli açıklamaları yaptığını ifade eden Çebi, "Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece söylediğim bir ofsayt gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao'nun kırmızı kart görmemesi. Bizi ilgilendiren bu. Şu anda bunu söyleyebilirim bu maçla ilgili. Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı. İçerisinden alınacak bir mesaj varsa, herkesin alması gerekir. Eğer bir mesaj verememişse zaten söyleyecek bir şeyim yok. Yeteri kadar mesaj verildi diye düşünüyorum" dedi.



"QUARESMA KIYMETLİ BİR FUTBOLCU"

Fenerbahçe karşılaşmasında 2 gol atarak yıldızlaşan Quaresma ile ilgili sorulan soru üzerine de konuşan Çebi, "Quaresma, Beşiktaş için çok kıymetli bir futbolcu. Büyük bir futbolcu hakkını verdi bugün sahada. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür de ediyorum" şeklinde konuştu.



"BİZE İNANDIKLARI İÇİN TÜM TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendilerine inanan taraftarlara da teşekkür eden Metin Albayrak, "Daha çok uzun bir yol var önümüzde. Rakibimizi özellikle ikinci yarıda hak ederek çok güzel bir oyunla yendik. Galibiyeti hak ettik. Hocamızı, ekibini ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Buraya gelen tüm taraftarımıza gerçekten inandıkları için onlara teşekkür ediyorum. İlahi adalet var. Biz maçlardan önce yapılan algı operasyonlarıyla alakalı her zaman bir duruşumuz, nazik ve Türk futbolunun daha ileriye gitmesi için o şıklıkla konuşuyoruz. Bizim büyüğümüz Vedat ağabeyin de dediği gibi 'Bugün herkesi yendik' hak ederek galip geldik. İnşallah sene sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. Çok inanıyoruz. Taraftarımız da, camiamız da bize inanıyor. Hiçbir zaman onları mahçup etmedik. Her zaman yanımızda olsunlar" ifadelerini kullandı.



AHMET ÜRKMEZGİL: "DEMEK Kİ ALGIYA RAĞMEN BİR TAKIM EZE EZE GALİP GELEBİLİYORMUŞ"

Ben Atiker Konyaspor maçından sonra söylemiştim, sadece hakeme yüklenmeyelim. Bu yaratılan algının bu maç üzerindeki tesirini bugün gördük demiştim. Bugün teknik direktörümüz başta olmak üzere, oyuncularımı yürekten kutluyorum. İkinci etabında da onlara kızıyorum. Şöyle ki, demek ki algıya rağmen bir takım eze eze galip gelebiliyormuş" dedi.