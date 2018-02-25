Derbinin kaderini değiştiren hamle!

NEGREDO GİRDİ Q7 ATTI

Maç öncesinde Beşiktaş'ın forvet hattında kimin oynayacağı merak konusu olurken bugün Şenol Güneş, Vagner Love'la Fenerbahçe maçına başladı. Love'ın etkisiz oyunu sonrasında tecrübeli teknik adam 63. dakikda Vida'yı oyundan alarak yerine Alvaro Negredo'yu sahaya sürdü. Negredo oyuna girdikten yaklaşık 14 dakika sonra ceza sahası önüne kadar getirdiği topta Quaresma'ya çok güzel bir pas attı ve Portekizli oyuncu harika bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın skorunu yine maçın yıldızı olan Quaresma belirlerken, golün asisti yine Negredo'dan geldi: 3-1