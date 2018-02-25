Derbinin kaderini değiştiren hamle! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Derbinin kaderini değiştiren hamle!

    Derbinin kaderini değiştiren hamle!

    karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan 'ta oyuna ikinci yarıda giren maçın kaderini değiştirdi.

    NEGREDO GİRDİ Q7 ATTI
    Maç öncesinde 'ın forvet hattında kimin oynayacağı merak konusu olurken bugün , Vagner Love'la maçına başladı. Love'ın etkisiz oyunu sonrasında tecrübeli teknik adam 63. dakikda Vida'yı oyundan alarak yerine Alvaro 'yu sahaya sürdü. Negredo oyuna girdikten yaklaşık 14 dakika sonra ceza sahası önüne kadar getirdiği topta Quaresma'ya çok güzel bir pas attı ve Portekizli oyuncu harika bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın skorunu yine maçın yıldızı olan Quaresma belirlerken, golün asisti yine Negredo'dan geldi: 3-1

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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