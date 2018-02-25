Derbinin kaderini değiştiren hamle!
Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarıda giren Negredo maçın kaderini değiştirdi.
NEGREDO GİRDİ Q7 ATTI
Maç öncesinde Beşiktaş'ın forvet hattında kimin oynayacağı merak konusu olurken bugün Şenol Güneş, Vagner Love'la Fenerbahçe maçına başladı. Love'ın etkisiz oyunu sonrasında tecrübeli teknik adam 63. dakikda Vida'yı oyundan alarak yerine Alvaro Negredo'yu sahaya sürdü. Negredo oyuna girdikten yaklaşık 14 dakika sonra ceza sahası önüne kadar getirdiği topta Quaresma'ya çok güzel bir pas attı ve Portekizli oyuncu harika bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın skorunu yine maçın yıldızı olan Quaresma belirlerken, golün asisti yine Negredo'dan geldi: 3-1
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:03
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Derbinin kaderini değiştiren hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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