Derbinin en güzel seyircisi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Derbinin en güzel seyircisi

    Derbinin en güzel seyircisi

     ile  arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu  de, 'ın özel misafiri olarak izliyor

    ile arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu de izledi.

    Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere mektup yazan, 'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu , tarafından konuk edildi.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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