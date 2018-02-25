Derbinin en güzel seyircisi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de, Beşiktaş'ın özel misafiri olarak izliyor
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere mektup yazan, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Beşiktaş tarafından konuk edildi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:17
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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