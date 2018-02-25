Derbiler her ihtimale açık – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Derbiler her ihtimale açık

    Derbiler her ihtimale açık
    Gençlik ve Spor Bakanı , Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Türkiye Süper Lig'i şampiyonluk açısından müthiş bir rekabete sahne oluyor. Bütün takımlara başarı diliyoruz" dedi. Bak; bugünkü Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için de, "Her ihtimale açık maçlar, iki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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