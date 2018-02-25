Biz kazanacağız
Beşiktaşlı futbolcular, “Vodafone Park’ta bu sezon hiç lig maçı kaybetmedik. Bu seriyi devam ettireceğiz. Devler Ligi’ni unuttuk, Süper Lig’in dev derbisi bizim olacak” dediler
HEDEFİMİZ ÜÇTE ÜÇ
Güneş'in talebeleri, "Bayern maçı bitti- gitti, Devler Ligi'ni unuttuk. Şimdi önemli olan Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olma hedefimize ulaşmak. Bunun için öncelikle evimizde oynadığımız maçlarda tek bir puan bile kaybetmemeliyiz. Rakibimiz F.Bahçe puan olarak önümüzde olsa da avantaj bizde olacak. Çünkü Vodafone Park'taki taraftar coşkusu bizim en önemli silahımız olacak. Biz saha içerisinde, taraftarımız da tribünde tüm gücümüzle mücadele edecek ve sahadan galibiyetle ayrılacağız" ifadesini kullandılar.
EVİNDE YENİLMİYOR
Siyah-Beyazlılar , Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.
ŞUBATTA ÖNDE
Beşiktaş le F.Bahçe 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.
Durma düşersin (Mini yorum: Turgay Demir)
Kalite Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'nin özelliği ise daha çok mücadele etmesi. Ancak sarı-lacivertli takımın, Beşiktaş karşısında 90 dakika boyunca dayanacak enerjisi yok. Kanarya hep koşmalı, durduğu anda düşer. Kara Kartal tarafından bakarsak "Kaliteliyiz" diyerek bekleyecek halleri yok, onlar da en az rakip Fenerbahçe kadar koşmak durumundalar. Yani Gary Medel-Atiba Hutchinson orta sahası Beşiktaş'a bu karşılaşmayı kazandırır. Fenerbahçe ise öncelikle beraberliğe oynayacaktır. Orta saha oyuncularının performansı maçın sonucunda çok etkili olacak şüphesiz.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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