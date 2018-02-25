Ahmet Çakar'dan ofsayt yorumu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'dan ofsayt yorumu

    Ahmet Çakar'dan ofsayt yorumu

    Yorumcu , - maçında yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

    'in 23. haftasında ile karşılaştı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 8. dakikada Fernandao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

    Fernandao'nun attığı golde ofsayt tartışmaları yaşandı. ise pozisyonla ilgili "Ohhh maaşallah Fenerbahçe golü net ofsayttan attı!!!!" ifadelerini kullandı.


    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:47
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