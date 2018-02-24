Vida dünyaya küstü – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    dünyaya küstü

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a> dünyaya küstü
    Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında ağlayarak oyundan çıkan Hırvat stoper büyük bir hayal kırıklığı yaşarken adeta dünyaya küstü. Güneş'in "sürekli geri kaçarak sistemi aksattığını" açıkladığı için bir de "Mitrovic'in de gerisinde" deyince birkaç saat sonra sakat olduğu haberleri çıktı. Fakat 'nın iyi olduğu F.Bahçe derbisinde moral bozukluğu yüzünden kulübede olacağı bildirildi.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:29
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