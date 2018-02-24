Vida dünyaya küstü
Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında ağlayarak oyundan çıkan Hırvat stoper büyük bir hayal kırıklığı yaşarken adeta dünyaya küstü. Güneş'in "sürekli geri kaçarak sistemi aksattığını" açıkladığı Vida için bir de "Mitrovic'in de gerisinde" deyince birkaç saat sonra sakat olduğu haberleri çıktı. Fakat Vida'nın iyi olduğu F.Bahçe derbisinde moral bozukluğu yüzünden kulübede olacağı bildirildi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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