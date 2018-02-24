Tosic-Tolgay 11’de – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Tosic-Tolgay 11’de

    Tosic-Tolgay 11’de

    Kart cezalısı iki yıldızın yerine sakatlığı geçen Tosic ile genç Tolgay oynuyor. Sakatlıkları olan ve Domagoj Vida’nın durumları ise belirsiz

    BEŞİKTAŞLILARIN yarınki derbide en çok merak ettiği konu cezalı ve sakat oyuncuların yerine kimlerin forma giyeceği... Pepe ve Talisca'nın cezalarının yanı sıra, ve Vida'nın da sakat olduğunun tarafından açıklanmasından sonra, kalan oyunculardan bir 11 tahmin etmek hiç de kolay değil. 'nin yerine Tosic'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Tosic'in yanında sakatlığı geçmesi durumunda Vida, iyileşmezse Gary Medel forma giyecek.

    FORVETTE LOVE ÖNDE
    ORTA sahada ise Talisca'nın bölgesinde genç yıldız 'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Savunmada ise sakatlığı bulunan oynamazsa Adriano sağ bekte oynayacak, Caner ile defansın solunda. Hücum hattında Quaresma- Oğuzhan-Babel üçlüsünü düşünen 'in forvette ise Vagner Love'u sahaya sürmeyi planlıyor. ise ikinci yarıda şans bulacak.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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