Tosic-Tolgay 11’de
Kart cezalısı iki yıldızın yerine sakatlığı geçen Tosic ile genç Tolgay oynuyor. Sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Domagoj Vida’nın durumları ise belirsiz
FORVETTE LOVE ÖNDE
ORTA sahada ise Talisca'nın bölgesinde genç yıldız Tolgay Arslan'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Savunmada ise sakatlığı bulunan Gökhan Gönül oynamazsa Adriano sağ bekte oynayacak, Caner ile defansın solunda. Hücum hattında Quaresma- Oğuzhan-Babel üçlüsünü düşünen Şenol Güneş'in forvette ise Vagner Love'u sahaya sürmeyi planlıyor. Negredo ise ikinci yarıda şans bulacak.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:07
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
Tosic-Tolgay 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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