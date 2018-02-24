Larin komşuya
BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Cyle Larin'e, Bulgaristan yolu göründü. Teknik direktör Şenol Güneş, Larin için "Pektemek'in de gerisinde" ifadesini kullandı. Türkiye'ye oynamak için geldiğini söyleyen Kanadalı oyuncu çözüm istedi. Daha önce Larin için; 28 Şubat'a kadar transfer dönemi devam eden Bulgaristan'ın Ludogorets takımına olumsuz cevap verilirken, son birkaç gündür bu fikir değişmiş görünüyor.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
-
Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
Larin komşuya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.