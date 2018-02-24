Larin komşuya – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    komşuya

    <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> komşuya
    BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Cyle 'e, Bulgaristan yolu göründü. Teknik direktör , için "Pektemek'in de gerisinde" ifadesini kullandı. Türkiye'ye oynamak için geldiğini söyleyen Kanadalı oyuncu çözüm istedi. Daha önce Larin için; 28 Şubat'a kadar transfer dönemi devam eden Bulgaristan'ın Ludogorets takımına olumsuz cevap verilirken, son birkaç gündür bu fikir değişmiş görünüyor.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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