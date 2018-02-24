Kaptanlarla özel görüşme – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kaptanlarla özel görüşme

    Kaptanlarla özel görüşme
    BEŞİKTAŞ Başkanı , derbi öncesinde takımla bir araya geldi. İlk olarak; artık puan kaybı kredilerinin kalmadığını ve son 12 maçı en az kayıpla geçip şampiyon olmaları gerektiğini oyuncularına aktaran Başkan Orman; toplantının ardında takım kaptanları ile özel olarak görüştü. Tolga, Oğuzhan, Necip ve Atiba'ya ayrı ayrı görüşmeler yapan Fikret Orman, derbi öncesi takımına olan inancını dile getirdi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaptanlarla özel görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN