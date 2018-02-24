Fenerbahçe derbiye hazır! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    derbiye hazır!

    Fenerbahçe derbiye hazır!

    'in 23. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı bildirildi.

    Tesislere gelen asbaşkanlar Ali Yıldırım ve 'nun da antrenmanı takip ettiği aktarıldı.

    Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:25
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