Fenerbahçe derbiye hazır!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı bildirildi.

Tesislere gelen asbaşkanlar Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun da antrenmanı takip ettiği aktarıldı.

Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.