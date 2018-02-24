Fenerbahçe derbiye hazır!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı bildirildi.
Tesislere gelen asbaşkanlar Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun da antrenmanı takip ettiği aktarıldı.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Fenerbahçe derbiye hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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