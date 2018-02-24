Bilic’in aklı Kartal’da
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu
Beşiktaş taraftarına övgüler yağdıran Bilic, "20 milyon taraftara sahip çok büyük bir kulüp. Tabii ki G.Saray ve F.Bahçe ile birlikte ama Beşiktaş taraftarının özel ve ayrıcalıklı bir tarafı var" ifadelerini kullandı. Bilic, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ortayken stat yapılıyordu. 2 sene Ankara'da oynadık. Umarım bu sene deşampiyon olur
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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