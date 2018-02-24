Bilic’in aklı Kartal’da – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Bilic’in aklı Kartal’da

    Bilic’in aklı Kartal’da

    'ın eski teknik direktörü , beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu

    taraftarına övgüler yağdıran Bilic, "20 milyon taraftara sahip çok büyük bir kulüp. Tabii ki G.Saray ve F.Bahçe ile birlikte ama Beşiktaş taraftarının özel ve ayrıcalıklı bir tarafı var" ifadelerini kullandı. Bilic, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ortayken stat yapılıyordu. 2 sene Ankara'da oynadık. Umarım bu sene deşampiyon olur
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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