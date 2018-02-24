Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Derbide sürpriz
Beşiktaş Kulübü, Mehmetçiğe yazdığı mektupla gönüllerde taht kuran Talha Gül'ü Fenerbahçe maçında Vodafone Park'ta ağırlayacak.
Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla gönülleri fethetti. Siyah-Beyazlılar, Afrin'de operasyonda olan Mehmetçiğe yazdığı mektupla gündeme gelen minik Talha Gül'ü Fenerbahçe derbisinde statta ağırlayacak.
Yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran Talha Gül, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybetmişti.
Beşiktaş yapılan açıklama şöyle:
Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü, yarın Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacağız.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:28
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Derbide sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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