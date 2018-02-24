Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Derbide sürpriz – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'tan alkışlanacak hareket! Derbide sürpriz

    Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Derbide sürpriz

    Kulübü, Mehmetçiğe yazdığı mektupla gönüllerde taht kuran maçında 'ta ağırlayacak.

    Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla gönülleri fethetti. Siyah-Beyazlılar, Afrin'de operasyonda olan Mehmetçiğe yazdığı mektupla gündeme gelen minik derbisinde statta ağırlayacak.

    Yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran Talha Gül, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası 'ü kaybetmişti.

    Beşiktaş yapılan açıklama şöyle:
    Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü, yarın 'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacağız.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:28
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