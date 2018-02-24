Beşiktaş'tan alkışlanacak hareket! Derbide sürpriz

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla gönülleri fethetti. Siyah-Beyazlılar, Afrin'de operasyonda olan Mehmetçiğe yazdığı mektupla gündeme gelen minik Talha Gül'ü Fenerbahçe derbisinde statta ağırlayacak.



Yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran Talha Gül, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybetmişti.



Beşiktaş yapılan açıklama şöyle:

Afrin'deki Mehmetçiklerimize yazdığı mektupla tüm Türkiye'yi duygulandıran, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru babası Hüseyin Gül'ü kaybeden Talha Gül'ü, yarın Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçında ağırlayacağız.



