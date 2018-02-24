Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada siyah beyazlı kulübün net borcunun 1 milyar 710 milyon TL olduğunu belirtti.
- "Mart ayında 2 ezeli rakibimiz UEFA ile görüşecek. Niye çağırıyor UEFA onları? Çok mu özledi? Beşiktaş'ı neden çağırmıyor. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu hiç duydunuz mu?"
"26-27 MİLYON EURO'YA OYUNCU SATTIK"
-"500 bin Euro'ya aldığımız oyuncuyu 26-27 milyon Euro'ya sattık. Bunu biz yaptık."
- "Borcu azaltmak için ne yapmak lazım? Ya küçüleceksiniz ve diğer branşları kapatacaksınız. Ya da gelirleri artırarak borcu düşüreceksiniz."
-"Stat yaptık, sponsorlukları artırdık, ürün satışlarını artırdık. Bunların hepsini biz yaptık. Çalıştık ve marka değerimizi yükselttik."
-"Beşiktaş'ın malını satarak borçları ödeyen adam olmak istemedim. Gelirlerimizi yükselterek bu borçları eritmeyi hedefledik."
-"Geldiğimiz günden beri borçlarla uğraşıyoruz. Fakat biz bunları bilerek göreve geldik. 78 milyon dolar bütçemiz vardı, 30-35 milyon doları faize gidiyordu."
-"Rakibimiz 30-40 milyon Euro'ya mal olan oyuncular alıyor. UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz."
-"Net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL"
-"Bayern Münih karşısında şanssız bir mağlubiyet aldık. İstanbul'da turu geçemesek de kazanacağımızı düşünüyorum."
-"Biz her türlü zorluğu kaldırabilecek bir camiayız. Bizim en büyük sermayemiz, dürüstlük, emek, çalışmaktır."
-"Şenol Hoca dünyanın en namuslu, en çalışkan adamı. Göreceksiniz bu sezon yine şampiyon olacağız."
-"Bu sene şampiyonluğun geleceğine inanıyorum, nerede ne yapılıyor, ne oluyor biz bunların hepsini görüyoruz, her şeyin farkındayız. Yarın çok önemli bir maç var. Bu Beşiktaş'ı iki sene şampiyon yapan takımı ve hocayı bir alkışlayalım."
"SENELİK 4.5 MİLYON DOLAR KAYBIMIZ VAR"
-"Senelik 4.5 milyon dolar kira kaybımız var. Yapılan bazı anlaşmalar TL'e endeksli yapıldığı için oradan da zararımız var. Orayı tekrar canlandırmak için yatırım yapmamız şart."
-"Akatlarda bir salon yapacağız. Resmi olarak izin almak üzereyiz. Müthiş bir tesis yapacağız oraya."
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:59
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En iyisi biziz
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal ilk maç nasıl kazandığınızı alem gördü.boş muhabbete gerek yok fark yemezsen mutlu ol aykut.en iyi BEŞİKTAŞ sonra başakşehir bu bir gerçek.
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Vida dünyaya küstü
Toplam 4
Yorum
Nirvana Vida sadece biraz şanssızdı . O pozisyonda topa dokunsa ve pozisyonu bozsa şimdi kahramandı . Bir salise geç kaldı . That is football .
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Benim sırrım dua
Toplam 1
Yorum
Kartal Karabüke 2 gol atmayla golcü olunmuyor. Çerçeveyi tutturamıyorsun umarım ikinci pektemekimiz olmazsın
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