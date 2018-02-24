Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    , derbi hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

    'in 23'üncü haftasında yarın Vodafone Park'ta 'yi konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştiriken kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
    Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:25
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