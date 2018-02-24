Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiriken kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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