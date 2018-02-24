Benim sırrım dua

Vagner Love, “Maçlara çıkmadan önce sağlıklı olduğum ve futbol oynamaktan keyif aldığım için Allah’a şükrederim. Bu beni motive eder” ifadesini kullandı

Brezilyalı yıldız Vagner Love, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Tecrübeli forvet "Maça çıkmadan önce yaptığı bir motivasyon odaklanma provası var mı?" sorusuna, "İlk başta duamı ederim. Sağlıklı olduğum için, futbol oynamaktan keyif aldığım için Allah'a şükrederim. Müzik dinlerim. Rio de Janeiro'nun yerel müzikleri Pagode ve Funk'ı çok severim. Kendi kendimi motive ederek sahaya çıkarım ve elimden geldiği kadar keyif almaya çalışırım" dedi.



BEŞİKTAŞ ÇOK FARKLI

Vodafone Park'ın çimlerine bastığında büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Vagner Love sözlerini şöyle tamamladı: Kariyerim için önemli bir andı. İlk anda oynama fırsatım olmadı. Yedek kaldım ve takım arkadaşlarımı destekledim. İkinci maçta oyuna girme şansım oldu ve iki gol attım. Bu da benim çok mutlu etti. Çok duygusal bir andı benim için. Şimdi bunların hepsine devam etmek istiyorum.