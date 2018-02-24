Atiba mı, Topal mı?
Derbinin kilidini orta saha oyuncuların açması beklenirken Atiba ve Mehmet Topal’ın performansları belirleyici olacak
BEŞİKTAŞ-F.Bahçe derbisinde gözler iki takımın orta sahasının önemli isimleri Atiba Hutchinson ve Mehmet Topal üzerinde olacak. Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı, orta alanda Kartal'ın en güvendiği isimlerinin başında geliyor. F.Bahçe'de de aynı bölgede forma giyen Mehmet Topal, sarı-lacivertlilerin etkili oyuncuları arasında ilk sırada yer alıyor. İki futbolcunun yarın akşam gösterecekleri performans, ezeli rekabette orta saha üstünlüğünü ele geçirecek takımı, derbide bir adım öne geçirecek. İşte Atiba ve Topal'ın bu sezonki performansları şöyle:
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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