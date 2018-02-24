Atiba mı, Topal mı? – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Atiba mı, Topal mı?

    Atiba mı, Topal mı?

    Derbinin kilidini orta saha oyuncuların açması beklenirken Atiba ve ’ın performansları belirleyici olacak

    BEŞİKTAŞ-F.Bahçe derbisinde gözler iki takımın orta sahasının önemli isimleri ve üzerinde olacak. Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı, orta alanda Kartal'ın en güvendiği isimlerinin başında geliyor. F.Bahçe'de de aynı bölgede forma giyen Mehmet Topal, sarı-lacivertlilerin etkili oyuncuları arasında ilk sırada yer alıyor. İki futbolcunun yarın akşam gösterecekleri performans, ezeli rekabette orta saha üstünlüğünü ele geçirecek takımı, derbide bir adım öne geçirecek. İşte Atiba ve Topal'ın bu sezonki performansları şöyle:

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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