Anahtar ortada
Atiba-Tolgay ikilisiyle dev maça başlamayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, bu isimleri “Riske girmeyin ve basit oynayın. Top bizde kalırsa, gerisi gelir” diye uyardı!
Bayern Münih maçının ardından tüm dikkatini Süper Lig'e veren Beşiktaş, pazar akşamı Vodafone Park'ta karşılaşacağı F.Bahçe derbisine hazırlanıyor. Alman ekibi karşısında alınan farklı mağlubiyetin olumsuz etkilerinden bir an önce kurtularak lig şampiyonluğuna konsantre olmaya çalışan siyah-beyazlılar, F.Bahçe maçını bu anlamda büyük bir fırsat olarak görüyor. Ezeli rakiplerine karşı alacakları galibiyetin kendilerini yeniden şampiyonluk havasına sokacağını düşünen oyuncular, derbide galibiyetten başka hiç bir ihtimali düşünmüyor.
HIZLI PAS, SERİ OYUN
MAÇI hücum yaparak kazanacaklarını anlatan Güneş, F.Bahçe karşısında en büyük görevi de orta sahaya vermiş durumda. Orta sahada görev alacak futbolculardan, oyunun savunma ve hücum yönünü kusursuz uygulamalarını isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularını, "Rakip orta sahada çok baskı yapıyorlar, bunu paslaşma ile aşacağız. Sizin yapacağınız paslaşmalar ve oyuna vereceğiniz şekil maçın kaderini çizecek. Bildiğiniz ve daha önce defalarca yaptığınız şeyi yapın, hızlı paslaşın, seri olun ve hata yapmayın" diye uyardı.
MAZERET BULAMAYIZ
RAKİPLERİ NİN 5 oyuncuyla tam saha baskı yaptığına dikkat çeken teknik direktör Şenol Güneş, defanstan çıkarken gereksiz hareketlerden kaçınmaları gerektiğini, Bayern Münih karşılaşmasında yaşanan kırmızı kart pozisyonuyla örneklendirerek futbolcularına anlattı. Risk yaratacak en ufak bir hata dahi istemeyen tecrübeli hoca, bu saatten sonra hiç bir şekilde mazeret yaratacak bir durumları olmadığını ve şampiyonluk için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini öğrencileri ile paylaştı ve galibiyet sözü aldı.
HIZLI PAS, SERİ OYUN
MAÇI hücum yaparak kazanacaklarını anlatan Güneş, F.Bahçe karşısında en büyük görevi de orta sahaya vermiş durumda. Orta sahada görev alacak futbolculardan, oyunun savunma ve hücum yönünü kusursuz uygulamalarını isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularını, "Rakip orta sahada çok baskı yapıyorlar, bunu paslaşma ile aşacağız. Sizin yapacağınız paslaşmalar ve oyuna vereceğiniz şekil maçın kaderini çizecek. Bildiğiniz ve daha önce defalarca yaptığınız şeyi yapın, hızlı paslaşın, seri olun ve hata yapmayın" diye uyardı.
MAZERET BULAMAYIZ
RAKİPLERİ NİN 5 oyuncuyla tam saha baskı yaptığına dikkat çeken teknik direktör Şenol Güneş, defanstan çıkarken gereksiz hareketlerden kaçınmaları gerektiğini, Bayern Münih karşılaşmasında yaşanan kırmızı kart pozisyonuyla örneklendirerek futbolcularına anlattı. Risk yaratacak en ufak bir hata dahi istemeyen tecrübeli hoca, bu saatten sonra hiç bir şekilde mazeret yaratacak bir durumları olmadığını ve şampiyonluk için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini öğrencileri ile paylaştı ve galibiyet sözü aldı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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