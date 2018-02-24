100 puanlık derbi
Kara Kartal, derbi maçını kazanırsa namağlup serisinde 100. puanını elde edecek
SPOR Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü F.Bahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, sarılacivertli rakibi karşısında iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Bu sezon deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise son dönemlerin en başarılı sonuçlarına imza attı. Vodafone Park'ın yapılması sırasında iç saha maçlarını farklı statlarda oynayan Beşiktaş, buna rağmen iyi sonuçlara imza attı. Beşiktaş, ligde üç farklı statta yaptığı 37 iç saha maçında rakiplerinin galibiyetine izin vermedi.
GALATASARAY'LA BAŞLADILAR
Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı. Namağlup serisine G.Saray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.
BEŞİKTAŞ, Vodafone Park'ta yaptığı 30 lig maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 76 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'de konuk ettiği rakiplerine karşı 6 galibiyet alarak 18 puan topladı.
SİYAH-beyazlılar, 37 maçlık namağlup seride toplam 94 gol attı. Evinde gol bulmakta zorlanmayan Beşiktaş, bu 37 karşılaşmada 2,5 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu seri sırasında kalesinde ise 26 gol gördü.
GALATASARAY'LA BAŞLADILAR
Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı. Namağlup serisine G.Saray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.
BEŞİKTAŞ, Vodafone Park'ta yaptığı 30 lig maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 76 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'de konuk ettiği rakiplerine karşı 6 galibiyet alarak 18 puan topladı.
SİYAH-beyazlılar, 37 maçlık namağlup seride toplam 94 gol attı. Evinde gol bulmakta zorlanmayan Beşiktaş, bu 37 karşılaşmada 2,5 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu seri sırasında kalesinde ise 26 gol gördü.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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