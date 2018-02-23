Cenk Tosun’a Allardyce’dan kötü haber – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ’a Allardyce’dan kötü haber

    Cenk Tosun’a Allardyce’dan kötü haber

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ’in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Watford mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    İngiliz teknik adam, Watford deplasmanında ileri uçta büyük olasılıkla ile başlayacağını açıkladı. Ara döneminde 'tan kadrolarına kattıkları 'un bu mücadelede ilk 11'de forma giyemeyeceğini aktaran Allardyce, ilerleyen haftalarda Cenk'in genç futbolcu Dominic Calvert-Lewin ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını belirtti.

    Tosun, transfer olduğu günden bu yana Everton forması ile 3 maçta görev alırken, iki mücadelede ise ilk 11'de forma şansı buldu.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:54
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