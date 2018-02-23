Cenk Tosun’a Allardyce’dan kötü haber
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Watford mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Tosun, transfer olduğu günden bu yana Everton forması ile 3 maçta görev alırken, iki mücadelede ise ilk 11'de forma şansı buldu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:54
-
Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 12
Yorum
Tam olarak takımın borcuna tekabül ediyor bu rakam 300 millyon dolar net satılsın belki bir şeyler olur da futbol izleriz kanser olmaktan kurtuluruz.
-
G.Saray Stadyum Müzesi taraftarla buluşuyor
Toplam 2
Yorum
çağdaş 1 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da taraftara açılacak.. 1 mart perşembe
-
Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 12
Yorum
UGUR Karadenizden sonra kulubude satıyorlar ne hale geldik memleketi satıyorlar parsel parsel araplara
Cenk Tosun’a Allardyce’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.