Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın

Beşiktaş - Fenerbahçe maçına atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş- F.Bahçe derbisine çıkacak. Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini F.Bbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. F.Bahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü F.Bahçe, 7'si de G.Saray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti. Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda G.Saray'ı 2-1 yenmişti.

3 KIRMIZI, 26 SARI KART

CÜNEYT Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş- F.Bbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi. Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü F.Bahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı.

EN ÇOK F.BAHÇE MAÇINI YÖNETTi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyeri boyunca en çok (44) F.Bahçe karşılaşmasında görev aldı. F.Bahçe, Çakır'ın yönettiği 44 maçta 25 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Çakır'ın yönettiği 40 karşılaşmada ise 18 galibiyet, 10 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti.



Tempolu oynatmaz - Mini yorum Gürcan Bilgiç

MHK aslında en tartışmasız seçimi yaptı. Üç gün önce Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçını yönetmiş hakemi, haftanın en önemli maçına verdi. Cüneyt Çakır ismi F.Bahçeliler için güven vermiyor ama son G.Saray derbisinde iki taraf için de iyi sınav verdi. Sonuçta hangi hakem görevlendirilse tartışılacak bir tarafı var. En azından oyuncu grubunun saygı duyduğu bir hakem olacak sahada. Çakır da bunu iyi biliyor. Çok düdük çalacak, maçın tempolu oynanmasına izin vermeyecek ve minimum hatayla maçı bitirecektir.



Hatası olur ama!.. - Mini yorum Turgay Demir

Maalesef futbolumuzda hepimizin güvenini kazanmış bir tek hakem bile yok. Bu ortamda Cüneyt Çakır, en azından büyük çoğunluğumuzun güvenini kazanmış durumda. Yani bana göre iyi bir atama. Umalım ki hakem şansı da yanında olsun ve maç sonunda futbol dışında bir şey konuşmak zorunda kalmayalım. Cüneyt Çakır da bu anlamda güveniyorum elbette hatalar olacaktır ama eyyam yapacağını, iki takımdan birini kollayacağını düşünmüyorum. Deyim yerindeyse güvendiğim çok az hakemden biridir.