Biletler satışta
Beşiktaş'ın, pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisinin biletleri dün sabah itibarıyla satışa çıktı. Her taraftarın sadece bir bilet alabileceği ifade edilirken, bilet fiyatları şöyle açıklandı:
KATEGORİ (1-8) 150-450 TL
VIP 800 TL
1903 Tribünü 800-850 TL
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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