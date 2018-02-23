Biletler satışta

Beşiktaş'ın, pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisinin biletleri dün sabah itibarıyla satışa çıktı. Her taraftarın sadece bir bilet alabileceği ifade edilirken, bilet fiyatları şöyle açıklandı:

KATEGORİ (1-8) 150-450 TL

VIP 800 TL

1903 Tribünü 800-850 TL