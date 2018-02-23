Biletler satışta – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Biletler satışta

    Biletler satışta

    'ın, pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynayacağı derbisinin biletleri dün sabah itibarıyla satışa çıktı. Her taraftarın sadece bir bilet alabileceği ifade edilirken, bilet fiyatları şöyle açıklandı:

    KATEGORİ (1-8) 150-450 TL
    VIP 800 TL
    1903 Tribünü 800-850 TL

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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