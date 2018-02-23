Beşiktaş'ta divan kurulu yarın toplanıyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'ta yarın toplanıyor

    Beşiktaş'ta divan kurulu yarın toplanıyor

    Kulübünde olağan toplantısı yarın yapılacak.

    Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek 2018 yılının ilk toplantısı saat 10.30'da başlayacak.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:37
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