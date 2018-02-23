Beşiktaş'ta divan kurulu yarın toplanıyor
Beşiktaş Kulübünde olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek 2018 yılının ilk toplantısı saat 10.30'da başlayacak.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:37
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
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UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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