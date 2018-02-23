Beşiktaş, Down Kafeyi ziyaret etti – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    , ziyaret etti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/down-kafeyi?id=878edbe0-1729-4648-8b8c-5d1d20ddae25" class="" rel="tag">Down Kafeyi</a> ziyaret etti
    Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, çocukların sosyalleşmesi için açılan "Down Kafe", PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçları için şehirde bulunan Kadın Takımı tarafından ziyaret edildi.

    Maç öncesi ziyaret eden sporcular, Down sendromlular tarafından karşılandı. İkramların yapıldığı buluşmada, sporcular, çocukların çaldığı deflerle eğlendi. Fotoğraf çektiren basketbolcular daha sonra buradan ayrıldı. 16 çocukla eğitimlere başladıklarını belirten Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de artık huzur hakim. Geçen yıllarda terör olaylarından sonra morali bozuk olan vatandaşlarımızın morallerinin düzelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçlarının şehrimizde yapılması bunlardan bir tanesi. Bu şehirde belediye olarak her yerde biz varız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

    Duygusal anlar yaşadıklarını kaydeden Kadınlar Basketbol Takımı Baş Antrenörü Aziz Akkaya, "Onları biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. İnsan gerçekten duygulanıyor. Katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere, inşallah onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir" diye konuştu.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:34
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