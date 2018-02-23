Beşiktaş, Down Kafeyi ziyaret etti
Maç öncesi Down Kafeyi ziyaret eden sporcular, Down sendromlular tarafından karşılandı. İkramların yapıldığı buluşmada, sporcular, Down sendromlu çocukların çaldığı deflerle eğlendi. Fotoğraf çektiren basketbolcular daha sonra buradan ayrıldı. 16 çocukla eğitimlere başladıklarını belirten Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de artık huzur hakim. Geçen yıllarda terör olaylarından sonra morali bozuk olan vatandaşlarımızın morallerinin düzelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçlarının şehrimizde yapılması bunlardan bir tanesi. Bu şehirde belediye olarak her yerde biz varız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Duygusal anlar yaşadıklarını kaydeden Beşiktaş Kadınlar Basketbol Takımı Baş Antrenörü Aziz Akkaya, "Onları biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. İnsan gerçekten duygulanıyor. Katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere, inşallah onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir" diye konuştu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:34
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 30
Yorum
UZMAN ANALİST BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK 2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU SİZ DAHA NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ. HAKEMLER HALA FENERİ DOĞRUYOR ŞUNA BAK YA HALA
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Rekabette Kocaman önde
Toplam 1
Yorum
Whisperer Güneş, Kocaman'ın yarısı kadar bile hoca değil..
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Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar
Toplam 4
Yorum
sami daha zaman sezon sonuna kadar 3/4 takim daha calistirir, eskiden sezonluk hocaydi simdi haftalik oldu
Beşiktaş, Down Kafeyi ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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