Şenol Güneş'ten sert açıklama
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih mağlubiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.
- "Bayern Münih'le oynadığımız ilk maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç şansımızın olmadığını söyleyebiliriz. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Farklı kaybetik ama ülkemizi başından bu yana iyi temsil ettik."
-"Bu yenilgi için herkesten özür dileriz. Oynadığımız futbolla beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz. Şikayet etmeden, bahane üretmeden, doğru işler yaparak bugünlere geldik. Nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor."
"BİZİ YIPRATANLAR KENDİ İNSANIMIZ"
-"Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde biz hep sahada kaldık. Biz sahanın içindeyken bizi yıpratanların kendi insanımız olmasından üzülüyoruz."
-"Benim korkum yok. Ama benim üzerimden kendi korkularını yaratmaya çalışanları Allah'a havale ediyorum."
-"Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama en iyi takımı olmaya çalışıyoruz. İşimizi hep severek yaptık. Kimseyi korkutmak, sindirmek gibi bir anlayışımız asla olmadı."
- "Zaten maç kötüydü, Caner de bocalıyordu. Çıkarken kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de tartışmanın gereksiz olduğunu söyledim. Ben ona bir ceza vermeyeceğim."
"CANER'E 6 MAÇ CEZA VEREBİLİRLER"
-"Caner konuşurken elini kaldırdıysa doğru değil. Elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir. Federasyon 6 maç da verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar ama buna verebilirler. Ben Caner'e ceza vermeyeceğim."
-"Bir süre stoperde Medel'i denedim. Takımla uzun süre çalışmadığı için ikinci yarı ya da maç sonuna doğru alırım diye düşünmüştüm. Robben girince gidişata göre sonra Tosic'i aldık."
-"Biz Bayern Münih'i o gün iyi oynayıp yenseydik bile onlardan iyi değiliz. Ben bunu her fırsatta söylüyorum."
-"Fenerbahçe derbisine de diğer maçlara çıktığımız gibi çıkacağız. Tabii ki büyük bir maç, bir derbi. Kazanmak istiyoruz. Talisca ve Pepe dışında Gökhan'ın ve Vida'nın sakatlık durumları var, onların durumlarına bakacağız."
-"Yardımcı antrenör beni yönetmiyor. Ben onu yönetiyorum. Performansımın da fena olmadığını düşünüyorum. Eğittiğimiz adamları benim için hoca gösterirseniz hem bana hem de ona saygısızlık yapmış olursunuz."
-"Cyle Larin şu anda Negredo, Love, Talisca ve hatta Mustafa Pektemek'in gerisinde. Eksikleri var, çalışıyor."
-"Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, bizimle oynayan takımlar söylüyor."
-"Şampiyonlar Ligi bu sene bize ağır bir bedel ödetti ama bu ülke için takımımız için, taraftarımız için buna değer."
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:40
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
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18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
Şenol Güneş'ten sert açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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