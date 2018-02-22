Şenol Güneş'ten sert açıklama – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    'ten sert açıklama

    Şenol Güneş'ten sert açıklama

    Beşiktaş Teknik Direktörü , mağlubiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş teknik direktörü kendisi ve takımı hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

    - "'le oynadığımız ilk maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç şansımızın olmadığını söyleyebiliriz. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Farklı kaybetik ama ülkemizi başından bu yana iyi temsil ettik."

    -"Bu yenilgi için herkesten özür dileriz. Oynadığımız futbolla beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz. Şikayet etmeden, bahane üretmeden, doğru işler yaparak bugünlere geldik. Nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor."

    "BİZİ YIPRATANLAR KENDİ İNSANIMIZ"
    -"Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde biz hep sahada kaldık. Biz sahanın içindeyken bizi yıpratanların kendi insanımız olmasından üzülüyoruz."

    -"Benim korkum yok. Ama benim üzerimden kendi korkularını yaratmaya çalışanları Allah'a havale ediyorum."

    -    "Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama en iyi takımı olmaya çalışıyoruz. İşimizi hep severek yaptık. Kimseyi korkutmak, sindirmek gibi bir anlayışımız asla olmadı."

    - "Zaten maç kötüydü, Caner de bocalıyordu. Çıkarken kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de tartışmanın gereksiz olduğunu söyledim. Ben ona bir ceza vermeyeceğim."

    "CANER'E 6 MAÇ CEZA VEREBİLİRLER"
    -"Caner konuşurken elini kaldırdıysa doğru değil. Elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir. Federasyon 6 maç da verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar ama buna verebilirler. Ben Caner'e ceza vermeyeceğim."

    -"Bir süre stoperde Medel'i denedim. Takımla uzun süre çalışmadığı için ikinci yarı ya da maç sonuna doğru alırım diye düşünmüştüm. Robben girince gidişata göre sonra Tosic'i aldık."

    -"Biz Bayern Münih'i o gün iyi oynayıp yenseydik bile onlardan iyi değiliz. Ben bunu her fırsatta söylüyorum."

    -"Fenerbahçe derbisine de diğer maçlara çıktığımız gibi çıkacağız. Tabii ki büyük bir maç, bir derbi. Kazanmak istiyoruz. Talisca ve Pepe dışında Gökhan'ın ve Vida'nın sakatlık durumları var, onların durumlarına bakacağız."

    -"Yardımcı antrenör beni yönetmiyor. Ben onu yönetiyorum. Performansımın da fena olmadığını düşünüyorum. Eğittiğimiz adamları benim için hoca gösterirseniz hem bana hem de ona saygısızlık yapmış olursunuz."

    -"Cyle Larin şu anda Negredo, Love, Talisca ve hatta Mustafa Pektemek'in gerisinde. Eksikleri var, çalışıyor."

    -"Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, bizimle oynayan takımlar söylüyor."

    -"Şampiyonlar Ligi bu sene bize ağır bir bedel ödetti ama bu ülke için takımımız için, taraftarımız için buna değer."
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:40
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