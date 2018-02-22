Şenol Güneş'ten gönderme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda favori olduklarını söyledi. Güneş, ayrıca Fenerbahçe 'yi yenmek istediklerini belirterek, "Fenerbahçe'yi yendiğimizde onların üstüne çıkacağız" dedi.Almaya'nın soğuk havasından sonra İstanbul'un yaz gibi geldiğini söyleyen Güneş, "Maçın kötü geçmesinde moralsizlik oldu. Onu da üzerimizden atmak için uğraşacağız. 3 kulvarda başladığımız yarışlar vardı. Şimdi 2 kulvara kaldık. Şampiyonlar Ligi önemli bir hedefti. Gruptan çıkmak önemliydi. Bir üst tura çıkma hedefler arasındaydı. İlk maçta aldığımız sonuç hayal kırıklığı oldu. Şansımız hiç yok diyebiliriz. Oyun olarak daha iyi olmak isterdik. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik, üzgünüz. Özellikle ikinci yarıda fizik ve moral olarak oyundan düştük. İlk yarıdaki savunma anlayışımız olumluydu. Güçlü bir rakip karşısında başarılı olamadık. Kötü kaybettiğimiz bir maç oldu. Takımızı ve ülkemizi iyi temsil etiğimizi düşünüyorum. Kötü sonuca rağmen iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Fair-play ruhu içinde oynamaya çalıştık. Bu üç kez böyle oldu. Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih 'e kaybettik. Herkesten özür dileriz. Ülkenin daha büyük başarılar layık olduğunu biliyoruz. Ülke bu tür sonuçlara alışmadığınız için aynı başarının size rakip olduğunu düşünüyorsunuz. Nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Nereye gideceğimizi de biliyoruz. Biz şikayet etmeden doğru işler yaparak başardık. Planlı, programlı olmaya çalıştık. Rakibimiz Bayern Münih'in nereden nereye geldiğini biliyoruz. Dürüstlükten vazgeçemedik. Hep saha içinde kaldık. Biz sahanın içerisinde kalırken, sahada dışında yıpratmak isteyenler de oluyor. Bu gelecek için kötü bir şey. Doğru değil. Yapılmasının hiçbir sağlıklı etkisi yok. Hem bize hem de diğer takımlara. Hep geçmişe değil, geleceğe bakacağız" diye konuştu.Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yarışa devam edeceklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hayallerimizi hiç kaybetmedik. Şampiyonlar Ligi'nde yukarıda olsak bile oralara hazır değiliz diye söyledim. Başkaları değiştirebilir. Dünya Kupası'nı almak isteyen vardı. Hala almalarını bekliyorum. O gün söylüyorlardı, bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. Hayırlısı olsun Dünya Kupası Türkiye'ye" şeklinde konuştu.Şerefleriyle ve dürüstçe futbol oynadıklarını vurgulayan Güneş, "Böyle oynayarak kazanıyoruz. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Benim korkum yok. Ligde ve kupada favoriyiz. Maçları kaybetsek bile futbol adına kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral almak için sahaya çıkacağız. Fair-play içerisinde ligde ve kupada Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapacağız" dedi.Hiçbir zaman utanılacak hiçbir şey yapmadıkları aktaran Güneş, "Terbiyesizlik ve saygısızlık bizim işimiz değil. Bize bunu kelime olarak kullananlara aynen iade ediyorum. Dünyanın en iyi takımı değiliz ama olmaya çalışan bir takımız. İşimizi hep severek yaptık. Ortalığı tozu dumana katan kişiler olmak istemedik. Ama öyle gösteriyorlar. Sevgimizi ve çalışmamızı devam ettireceğiz. Kimseyi korkutma niyetimiz yok. Takım olarak kazanıyoruz. Kaybettiğimiz zaman sorumlusu benim" diye konuştu.Caner'in Bayern Münih maçındaki performansı hakkında konuşan Şenol Güneş, "Olumsuz bir şey yok. Maç kötüydü, bocalıyordu. Robben girdikten sonra etkisiz olmuştu. Çıkarken iyi olduğunu düşünüyordu. Kendisi düşünebilir. Elini kaldırdıysa doğru değil. Eli kaldırdıysa doğru değil. 3-4 maç ceza alabilir dimi. El kol ile konuşan bir arkadaşımız. Federasyon ve kurullar uygun görürse ceza verebilir. El ile konuşunca 6 maç ceza oluyor. Bazıları ağzı ile çirkin bir şey konuşursa ceza almıyor" ifadelerini kullandı.Bugüne kadar ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Güneş, "İmkansız gibi görünen şeyleri başardık. Ulaşınca kıymet göremediğini görüyoruz. Yenileri yapmalıyız. Biz bugünlere kolay gelmedik, kolay da gitmeyiz" dedi.Bayern Münih maçında Vida'nın kırmızı kart görmesinin ardından Tosic'i almayı düşündüklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Savunma anlayışı bakımından iyi olmak istiyorduk. Ama bir süre Medel 'i görmek istedim orada. Tosic yeni bize katılmıştı. Ne kadar bizi taşıyacağını biliyorduk. Uzun süre bizle çalışmadı. İkinci yarının ardından maçın sonuna doğru koyarsam daha iyi olacağımızı düşünüyordum. Yediğimiz ilk gol moral düşürdü. Robben ile soldan etkili olmaya başladılar. Caner'i çıkarıp, sol bek almalıydım. Tosic'i alıp, önden çıkardım. Top tutan oyuncular kullanmak istedim. Adriano'yı sola alıp, Gökhan'ı sağa aldım. Takım olarak oyundan koptuktan sonra önemi yok. Tolga'yı alırken, Medel'in arkasında çekmesi vardı. O yüzden Tolga'yı aldım" değerlendirmesinde bulundu.Ligde oynayacakları maçın Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları sonuçlarla ilgisi olmadığını açıklayan Güneş, "Sonuç olarak moralimiz bozuk. Bayern maçında hedefimiz güzel futbol ile kafa kafaya oynamaktı. Savunma yaparak kontratağa çıkma oyun anlayışımız vardı. İlk yarı direndik ama yeterli değildi. Bizde olumsuz rüzgarlar estirilmek istiyor. Derbi maçı önemlidir. Puan açısından önemli. Fenerbahçe'yi yendiğimizde onların üstüne çıkacağız. Şu anda Talisca ve Pepe dışında Gökhan ve Vida'nın durumu var. Onların durumuna bakıp, değerlendireceğiz" şeklinde konuştu."Bazen başarı size rakip olabilir" sözünün hatırlatılması üzerine Güneş, şöyle devam etti: "Sizi hayatınız göremediğiniz bir yere götürseniz geriye döndüğünüzde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biz bu sene bunu yaşadık. Herkesin gurur duyacağı bir yarıştı. Daha sürdürmek istedik ama altında kaldık. Bayern Münih'i yenseydik bile onlardan iyi değiliz. Bunun olması için çok daha iyi olmamız gerekiyor. Hayat devam ediyor. Biz de başarı yakaladığı zaman, sizin kazanmanız zor olduğunda parçalanma daha büyük oluyor. Futbolcular lige çıktıktan sonra amatöre kümeye dönerler. Kazandığınız değerler bazen sizi ezer. Futbol adına biz bu yarışları yaparken, öğrenmek için de yapıyoruz. Ben kendim de öğreniyorum. Önemli olan ilkeler bazında yanlış yola saparsak altından kalkamayız. Futbol konuşalım. Bu futbol oyunu dünyanın sonu değil. Başarı tehlikedir. Beşiktaş'ın şu andaki durumu yıkılacak bir durum değildir. Beşiktaş büyük kulüptür. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur."Her maça göre oyun planın farklı olduğunu belirten Şenol Güneş, "Bugüne kadar Atiba, Oğuzhan ve Talisca şeklinde oynadık. Oğuzhan daha çok hücuma dönük kullanılacak paslarla etkili olacak bir oyuncu. Verim olarak alamadığınız zaman defansa yönelik oyuncu almak gerekiyor. Daha savaşçı oldukları için Bayern maçında Atiba ve Medel'i kullandım. Savunmada kaldığımız bölümde çabuk çıkmayı düşündük. Öyle de oldu. Medel'in ayrı konumu var. Pepe ile Vida'ya göre daha uyumlu oynadı" dedi.Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın gidişinden sonra işlerin değiştiği yönünde yorumların sorulması üzerine Güneş, "50 küsur yıldır futbol içerisindeyim. Böyle bir soruya cevap vermem. Yanlış bilgi veriyorlar. Yardımcı antrenör beni yönetmiyor, ben onu yönetiyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe maçının Beşiktaş açısından kader maçı olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bir maç Beşiktaş'ın kaderini bağlamaz. Maçı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız zaman avantajın bize geçeceğini biliyoruz. Önemli olan çıkıp, her maçımızı kazanmak. Fenerbahçe maçı daha önemli" diye cevap verdi.Vida'nın genel performansı hakkında yorum yapan Güneş, "İyi bir oyuncu. Mitrovic'in geldiği günlerdeki sorunu yaşıyor. Yanlış tercihleri ve pozisyon alma farklı uygulamaları var. O konuda uyum sağlamadı diyebiliriz. Bazen oyuncular geç uyum sağlıyor. Pepe de bu olmadı. Medel yaşadı. Beklediğimiz altında oynadı. Vida kalite olarak iyi olsa da, verim olarak iyi değil. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Oyuncuları geç almış olmamız belki bu yüzden oluyor. Takımı tanıması için zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı."Bayern Münih maçı 11-11 devam etseydi, ne olurdu?" sorusuna Güneş, "Varsayım olur. Yeneriz dersek kendimizi kandırmış olurum. Oyun olarak bizden üstün olduklarını biliyorduk. Hücuma geldikçe pozisyonlar bulamaya çalıştık. 11-11 daha güzel maç olacağını düşünüyorum. Şartlar ne olursa kağıt üzerinde Bayern Münih daha iyi. 11-11 olsaydı belki buraya ümitli gelebilirdik" diye cevaplandırdı.



"Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biz söylemiyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki performanslarına bedel ödettiğini açıklayan Şenol Güneş, "Ama bu değer. Ülke için değer. Benim sıralamam; Milli Takım, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, lig ve kupa. Burada baktığınız zaman biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Gelişimin bir sonuca varacağını düşünüyorum. 3 sene oldu. Orta sahada fazlalığımız var. Oyuncular da bundan rahatsız. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biz söylemiyoruz. Biz buna ayak uydurmak zorundayız. Biz daha üzerine koyacak durumdayız. Biz en iyi takım olduğumu düşünüyoruz. Bunu ligde göstereceğiz" dedi.



"O anda ben bizimkileri alıp, 'Siz gidin tebrik edin' dedim"

Konyaspor maçından sonra saha içinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yaşadıklarını olayın hatırlatılması üzerine Güneş, "Maçın bitiminde neler olduğunu herkes biliyor. Hakemin oyun başından itibaren niyetinde kötü bir görüntü olduğunu söyledim. Sahaya giderken, Mehmet hoca yanıma geldi. Oyuncuları almaya giderken, elini uzattı ben de elimi uzattım. Geçmiş olsun yaptım. Oyuncular orada hep beraber tartışıyordu. O anda ben bizimkileri alıp, 'Siz gidin tebrik edin' dedim. Bunda kasıt yok. İtme niyetim yoktu. Mehmet hocayı çok severim. Bizden bir şey çıkarmaya kalktılar" değerlendirmesinde bulundu.



"Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe maçının üstesinden geleceğiz"

Fenerbahçe maçının önemine değinen Güneş, "Futbol adına doğru olanı yapacağız. Geçen seneye girmek yok. Bu sene de onların sahasında oldu. Nasıl kaybettiğimizin, konuşmanın anlamı yok. Hakem ne yaparsa yapsın, biz futbol oynayacağız. Bizim hedefimiz bu maçı kazanmak için futbol adına ne doğru varsa onu yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçın üstesinden geleceğimizi biliyorum" dedi.



"Taslica'nın kartının iptali konusunda bir beklentim yok, zannetmiyorum"

Talisca ile ilgili başvuruyla ilgili beklentisinin sorulması üzerin tecrübeli teknik adam, "Kartın iptali konusunda bir beklentim yok, zannetmiyorum. Uygulanacak bir şey olarak düşünmüyorum. Hatta Caner'in de bir taç pozisyonunda dışarı atmak için bir görüntüsü vardı. Bir şey de söyleyemiyorum, futbol adına üzülüyorum. Hakemin senin oyununu nasıl bozduğunun güzel göstergeleri var. Biz kaybettik, kırmızı kart gördük, her takımda olabilecek bir şey. Başka bir şey anlatıyoruz. Bir maçta iki oyuncu seçilerek kart verildiğini düşünmemek için sebep var mı bu maçta? Konyaspor da kendi haklarını arıyor. Pepe, topa kafayla vurduğu zaman eline çarptığında penaltı verilir mi bilmiyorum. Verilirse verilsin ama saha içinde oyunun başında çift dalmalara, sertlikle oyunun bozulması için uğraşan takımlara hakem yardımcı oluyorsa, doğru bulmuyorum. Tabii ki zaman geçirmenin normal ölçüsü vardır. Hakem konusu zaten gündemimizde yok, futbol oynamak gündemimizde var. Onu kullanacağız. Diğer konulara girmeden derbi maçını bitirmek istiyoruz" diye cevap verdi.