Rakamlar can yaktı
Kaleci Fabricio, Bayern maçında Beşiktaş’ın topa en çok dokunan (46) ismi olurken; Beşiktaş maç boyu 3 kilit pas, Alman ekibi ise tam 27 kilit pas yaptı
Almanya'da oynanan ve Bayern Münih'in farklı galibiyetiyle sona eden Beşiktaş maçının istatikleri, siyah-beyazlılar açısından adeta 'can acıtan' türdendi. İşte B.Münih-Beşiktaş maçının rakamları:
Beşiktaş'ın önceki akşam topa en fazla dokunan oyuncusu 46 ile Fabricio oldu. Bayern'in kalecisi Ulreich ise, ilk 11'de oyuna başlayan oyuncular arasında 21 kez'le en az topa dokunan isim oldu.
Siyah-beyazlıların en fazla şut atan ismi Talisca (3) olurken, Bayern'in sol beki Alaba (3) da sambacı kadar şut çekti. Beşiktaş toplamda 6 şut çekerken sadece Ricardo Quaresma ile 1 isabet sağladı.
Beşiktaş toplamda 3 kilit pas yaparken, 43 dakika oyunda kalan James bu süreçte tüm takımdan fazla kilit pas yaptı. Bayernli oyuncular maç boyunca 27 tane kilit pas yaptı.
Bayern'de 5 oyuncunun pas yüzdesi %90'un üzerinde olurken, Beşiktaş'ta sadece Medel %85.7 ortalamasını yakaladı.
Beşiktaşlı oyuncular 21 kez top kaptırırken, Bayern ise 11'de kaldı. Bayern, siyahbeyazlı oyuncuları 37 kez uzaklaştırma yapmak zorunda bıraktı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
Rakamlar can yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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