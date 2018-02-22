Rakamlar can yaktı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Rakamlar can yaktı

    Rakamlar can yaktı

    Kaleci Fabricio, Bayern maçında ’ın topa en çok dokunan (46) ismi olurken; maç boyu 3 kilit pas, Alman ekibi ise tam 27 kilit pas yaptı

    'da oynanan ve 'in farklı galibiyetiyle sona eden maçının istatikleri, siyah-beyazlılar açısından adeta 'can acıtan' türdendi. İşte B.Münih- maçının rakamları:

    Beşiktaş'ın önceki akşam topa en fazla dokunan oyuncusu 46 ile Fabricio oldu. Bayern'in kalecisi Ulreich ise, ilk 11'de oyuna başlayan oyuncular arasında 21 kez'le en az topa dokunan isim oldu.

    Siyah-beyazlıların en fazla şut atan ismi (3) olurken, Bayern'in sol beki Alaba (3) da sambacı kadar şut çekti. Beşiktaş toplamda 6 şut çekerken sadece ile 1 isabet sağladı.

    Beşiktaş toplamda 3 kilit pas yaparken, 43 dakika oyunda kalan James bu süreçte tüm takımdan fazla kilit pas yaptı. Bayernli oyuncular maç boyunca 27 tane kilit pas yaptı.

    Bayern'de 5 oyuncunun pas yüzdesi %90'un üzerinde olurken, Beşiktaş'ta sadece %85.7 ortalamasını yakaladı.

    Beşiktaşlı oyuncular 21 kez top kaptırırken, Bayern ise 11'de kaldı. Bayern, siyahbeyazlı oyuncuları 37 kez uzaklaştırma yapmak zorunda bıraktı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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