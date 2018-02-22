Rakamlar can yaktı

Almanya'da oynanan ve Bayern Münih'in farklı galibiyetiyle sona eden Beşiktaş maçının istatikleri, siyah-beyazlılar açısından adeta 'can acıtan' türdendi. İşte B.Münih-Beşiktaş maçının rakamları:



Beşiktaş'ın önceki akşam topa en fazla dokunan oyuncusu 46 ile Fabricio oldu. Bayern'in kalecisi Ulreich ise, ilk 11'de oyuna başlayan oyuncular arasında 21 kez'le en az topa dokunan isim oldu.



Siyah-beyazlıların en fazla şut atan ismi Talisca (3) olurken, Bayern'in sol beki Alaba (3) da sambacı kadar şut çekti. Beşiktaş toplamda 6 şut çekerken sadece Ricardo Quaresma ile 1 isabet sağladı.



Beşiktaş toplamda 3 kilit pas yaparken, 43 dakika oyunda kalan James bu süreçte tüm takımdan fazla kilit pas yaptı. Bayernli oyuncular maç boyunca 27 tane kilit pas yaptı.



Bayern'de 5 oyuncunun pas yüzdesi %90'un üzerinde olurken, Beşiktaş'ta sadece Medel %85.7 ortalamasını yakaladı.



Beşiktaşlı oyuncular 21 kez top kaptırırken, Bayern ise 11'de kaldı. Bayern, siyahbeyazlı oyuncuları 37 kez uzaklaştırma yapmak zorunda bıraktı.