Oğuzhan’a Arsenal kancası – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Oğuzhan’a kancası

    Oğuzhan’a Arsenal kancası
    İngiliz ekibi , 'ın milli futbolcusu 'u izlemek için 'daki maçına scoutlarını gönderdi. Fakat yetkililer, Oğuzhan'ı izleme fırsatı bulamadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena'ydı. Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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