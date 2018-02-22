Neredesin sen!

SÜPER Lig'de son maçlarda zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e farklı mağlup olan Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sonrası forvetlerinden yeterli katkıyı alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah- beyazlı ekipte forvet hattında görev alan Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, son 9 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmakta zorlanırken, performanslarıyla da Cenk Tosun'u arattı. Beşiktaş, eski oyuncusunun yokluğunda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Love, Negredo ve Pektemek, bu 9 karşılaşmadaki 17 golün sadece 7'sine imza atabildi.

TALİSCA DAHA ÇOK ATTI

BU periyottaki resmi maçlarda takım olarak 1,8 ortalama yakalayan Beşiktaş'ta forvet oyuncuların yüzdesi ise 0,7'de kaldı. Siyah- beyazlılar, söz konusu 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçteki 2 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Forvet oyuncuların beklentilerin altında kaldığı 9 resmi karşılaşmada Talisca; Love, Negredo ve Pektemek'in toplamı kadar gol attı. Beşiktaş'ın üç oyuncusu toplam 7 gole imza atarken Talisca, Cenk Tosun'un ardından rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano ile Pepe de birer kez gol attı. Beşiktaş'ta ön libero olarak görev alan Atiba da bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı.



CENK Tosun'un ardından alınan Vagner Love, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlı ekipte şu ana dek 5 karşılaşmaya çıkan ve bunların 3'ünde ilk 11'de şans bulan Love, Karabük maçında fileleri 2 kez havalandırabildi.



?Negredo, Cenk Tosun sonrası yakaladığı şansı da iyi kullanamadı. İspanyol oyuncu da Love gibi 2 gol atabildi. Son 9 karşılaşmanın 6'sında şans bulan ve bunların 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan Negredo, son 2 karşılaşmada ilk 11'deki yerini Love'a kaptırdı.



Daha çok Türkiye Kupası'nda tercih edilen Mustafa Pektemek, kupada 3 kez takımına gol kazandırdı. Cenk Tosun sonrası ligde sadece Bursa karşılaşmasında 10 dakika şans bulan Mustafa, Türkiye Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı.



Bayern Münih yenilgisi sonrasında Beşiktaşlı oyunculara akıl veren Andreas Beck, "Bu duyguyu çok iyi biliyorum, geçen sene aynısını yaşadık. Yapmamız gereken en iyi şey interneti bile açmamak" ifadesini kullandı.



BEŞİKTAŞ'IN SON 9 MAÇTAKİ GOL DAĞILIMI

Osmanlı-BJK (Kupa) 2-1 M. Pektemek

Antalya-BJK (SL) 1-2 Talisca (2)

BJK-Kasımpaşa (SL) 2-1 Talisca (2)

BJK-G.Birliği (Kupa) 3-1 M. Pektemek, Negredo, Talisca

Bursaspor-BJK (SL) 2-2 Adriano, Negredo

G.Birliği-BJK (Kupa) 0-1 M. Pektemek

BJK-Karabük (SL) 5-0 Pepe, Talisca (2), Love (2)

Konya-BJK (SL) 1-1 Atiba

B. Münih-BJK (ŞL) 5-0 -