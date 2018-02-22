Neredesin sen! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Neredesin sen!

    Neredesin sen!

    Kara Kartal; sonrası oynadığı 9 karşılaşmada toplam 17 gol atarken, forvette yer alan Love, ve Pektemek sadece 7 kez fileleri havalandırabildi

    'de son maçlarda zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 'e farklı mağlup olan , Everton'a transfer olan sonrası forvetlerinden yeterli katkıyı alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah- beyazlı ekipte forvet hattında görev alan , ve , son 9 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmakta zorlanırken, performanslarıyla da 'u arattı. , eski oyuncusunun yokluğunda , Şampiyonlar Ligi ve 'nda 9 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Love, ve Pektemek, bu 9 karşılaşmadaki 17 golün sadece 7'sine imza atabildi.

    TALİSCA DAHA ÇOK ATTI
    BU periyottaki resmi maçlarda takım olarak 1,8 ortalama yakalayan 'ta forvet oyuncuların yüzdesi ise 0,7'de kaldı. Siyah- beyazlılar, söz konusu 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçteki 2 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Forvet oyuncuların beklentilerin altında kaldığı 9 resmi karşılaşmada ; Love, ve Pektemek'in toplamı kadar gol attı. Beşiktaş'ın üç oyuncusu toplam 7 gole imza atarken , 'un ardından rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano ile de birer kez gol attı. Beşiktaş'ta ön libero olarak görev alan Atiba da bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı.

    CENK Tosun'un ardından alınan , siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlı ekipte şu ana dek 5 karşılaşmaya çıkan ve bunların 3'ünde ilk 11'de şans bulan Love, maçında fileleri 2 kez havalandırabildi.

    ?Negredo, Cenk Tosun sonrası yakaladığı şansı da iyi kullanamadı. İspanyol oyuncu da Love gibi 2 gol atabildi. Son 9 karşılaşmanın 6'sında şans bulan ve bunların 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan Negredo, son 2 karşılaşmada ilk 11'deki yerini Love'a kaptırdı.

    Daha çok 'nda tercih edilen , kupada 3 kez takımına gol kazandırdı. Cenk Tosun sonrası ligde sadece karşılaşmasında 10 dakika şans bulan Mustafa, 'nda yapılan 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı.

    yenilgisi sonrasında Beşiktaşlı oyunculara akıl veren Andreas Beck, "Bu duyguyu çok iyi biliyorum, geçen sene aynısını yaşadık. Yapmamız gereken en iyi şey interneti bile açmamak" ifadesini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'IN SON 9 MAÇTAKİ GOL DAĞILIMI

    Osmanlı-BJK (Kupa) 2-1 M. Pektemek
    Antalya-BJK () 1-2 (2)
    BJK-Kasımpaşa () 2-1 Talisca (2)
    BJK-G.Birliği (Kupa) 3-1 M. Pektemek, Negredo, Talisca
    Bursaspor-BJK () 2-2 Adriano, Negredo
    G.Birliği-BJK (Kupa) 0-1 M. Pektemek
    BJK- (SL) 5-0 , Talisca (2), Love (2)
    Konya-BJK (SL) 1-1 Atiba
    B. Münih-BJK (ŞL) 5-0 -

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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