Münih'te acı çektik
Tecrübeli hoca, “10 kişi kaldıktan sonra iş bizim için zordu. Fiziksel ve zihinsel olarak çok acı çektik. Bayern ikinci yarıda soğukkanlılıkla eksikliğimizden faydalandı” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih yenilgisini UEFA'ya değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bayern bizden daha iyiydi. Daha iyi bir oyun oynamak isterdik. Kazanmayı da düşledik ama 10 kişi kaldıktan sonra iş bizim için zordu. Fiziksel ve zihinsel olarak çok acı çektik. Bayern ikinci yarıda soğukkanlılıkla eksikliğimizden faydalandı. Farkı kontrol altında tutmak istedik. Ancak konsantrasyonumuz gitti ve büyük bir yenilgi oldu" ifadelerini kullandı.
ANALİZE GEREK YOK
Siyah-beyazlılarda bu yenilginin ardından gözler hafta sonundaki F.Bahçe derbisine çevrildi. Bu karşılaşma Beşiktaş ile 'final' niteliğinde olacak. Teknik patron Güneş'in, Bayern maçı sonrası oyuncularına yaptığı konuşmanın son bölümünde F.Bahçe derbisinden bahsettiği ve "Bizden güçlüler karşısında, gücümüzü gördük. Bu dakikadan sonra Bayern'i düşünmek yok. Bu maçın analizini yapmayacağız. Tek konsantrasyonumuz lig ve derbi artık. Ya devam diyeceğiz ya da Şubat ayından kepenk indireceğiz" dediği öğrenildi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
Münih'te acı çektik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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