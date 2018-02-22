Münih'te acı çektik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih yenilgisini UEFA'ya değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bayern bizden daha iyiydi. Daha iyi bir oyun oynamak isterdik. Kazanmayı da düşledik ama 10 kişi kaldıktan sonra iş bizim için zordu. Fiziksel ve zihinsel olarak çok acı çektik. Bayern ikinci yarıda soğukkanlılıkla eksikliğimizden faydalandı. Farkı kontrol altında tutmak istedik. Ancak konsantrasyonumuz gitti ve büyük bir yenilgi oldu" ifadelerini kullandı.

ANALİZE GEREK YOK

Siyah-beyazlılarda bu yenilginin ardından gözler hafta sonundaki F.Bahçe derbisine çevrildi. Bu karşılaşma Beşiktaş ile 'final' niteliğinde olacak. Teknik patron Güneş'in, Bayern maçı sonrası oyuncularına yaptığı konuşmanın son bölümünde F.Bahçe derbisinden bahsettiği ve "Bizden güçlüler karşısında, gücümüzü gördük. Bu dakikadan sonra Bayern'i düşünmek yok. Bu maçın analizini yapmayacağız. Tek konsantrasyonumuz lig ve derbi artık. Ya devam diyeceğiz ya da Şubat ayından kepenk indireceğiz" dediği öğrenildi.