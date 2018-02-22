Münih'te acı çektik – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Münih'te acı çektik

    Münih'te acı çektik

    hoca, “10 kişi kaldıktan sonra iş bizim için zordu. ve zihinsel olarak çok acı çektik. Bayern ikinci yarıda soğukkanlılıkla eksikliğimizden faydalandı” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yenilgisini 'ya değerlendirdi. çalıştırıcı, "Bayern bizden daha iyiydi. Daha iyi bir oyun oynamak isterdik. Kazanmayı da düşledik ama 10 kişi kaldıktan sonra iş bizim için zordu. ve zihinsel olarak çok acı çektik. Bayern ikinci yarıda soğukkanlılıkla eksikliğimizden faydalandı. Farkı kontrol altında tutmak istedik. Ancak konsantrasyonumuz gitti ve büyük bir yenilgi oldu" ifadelerini kullandı.

    ANALİZE GEREK YOK
    Siyah-beyazlılarda bu yenilginin ardından gözler hafta sonundaki F.Bahçe derbisine çevrildi. Bu karşılaşma Beşiktaş ile 'final' niteliğinde olacak. Teknik patron Güneş'in, Bayern maçı sonrası oyuncularına yaptığı konuşmanın son bölümünde F.Bahçe derbisinden bahsettiği ve "Bizden güçlüler karşısında, gücümüzü gördük. Bu dakikadan sonra Bayern'i düşünmek yok. Bu maçın analizini yapmayacağız. Tek konsantrasyonumuz lig ve derbi artık. Ya devam diyeceğiz ya da Şubat ayından kepenk indireceğiz" dediği öğrenildi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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