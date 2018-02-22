F.Bahçe derbisini kazanmalıyız – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    F.Bahçe derbisini kazanmalıyız

    F.Bahçe derbisini kazanmalıyız
    'ın Hollandalı yıldızı , 'da alınan mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu, "İlk on dakikada kendimize çok güveniyorduk. Sonra kırmızı kart geldi, maç bitti. 5-0'lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum" dedi. 'e döneceklerini ve pazar günü F.Bahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, "Bu pazar günü ile oynayacağız, önemli bir maç olacak. Evimizde oynuyoruz ve bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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