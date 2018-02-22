Caner'e son uyarı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Caner'e son uyarı

    Caner'e son uyarı

    Beşiktaş'ın Caner Erkin'e sergilediği agresif tavırlardan dolayı sert bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:58
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