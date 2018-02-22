Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
5-0'lık Bayern Münih maçının ardından Beşiktaş soyunma odasınında konu Vida'nın kırmızı kart görmesi sonucu planların bozulmasıydı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:15
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
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18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
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