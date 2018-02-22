Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!

    5-0'lık Bayern Münih maçının ardından Beşiktaş soyunma odasınında konu Vida'nın kırmızı kart görmesi sonucu planların bozulmasıydı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:15
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