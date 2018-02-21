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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yerinde müdahale

    Yerinde müdahale
    İlk yarıda 'ın sıkıştığı dakikalarda topu ayağında tutarak arkadaşlarının nefes almasını sağlayan , 33. dakikada sarı kart gördü. Rakibini kaçıran Portekizli, ceza sahasına girmek üzereyken durdurmak için faul yaptı. Quaresma ikinci yarıda kaybolan yıldızlar arasındaydı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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