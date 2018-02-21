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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Tribünlerde büyük coşku

    Tribünlerde büyük coşku

    5 binden fazla siyah-beyazlı taraftar, Stadı’nda takımlarını susmadan destekledi. Taraftarlar stadı “Şampiyon ” tezahüratlarıyla inlettiler

    BEŞİKTAŞLI taraftarlar, takımlarına olan desteklerini Almanya'da da sürdürdüler. tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları 'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler. Karşılaşma öncesinde Münih sokaklarını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratı ile inleten siyahbeyazlılar, Allianz Arena'da da aynı tezahüratı yaparak, takımlarını susmadan desteklediler. Beşiktaş taraftarı, yenilen gollerde bile takımlarına "Kara Kartal" tezahüratıyla moral verdiler.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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