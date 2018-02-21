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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    kayıptı

    Talisca kayıptı
    'ın başarılı ismi Anderson , karşısında etkili olamadı. Ligde attığı goller ve asistleriyle siyah-beyazlı ekibi taşıyan Brezilyalı yıldız, Alman takımı karşısında oyundan çabuk düştü. Oyun içinde fazla görünmeyen Talisca, 74'te yakaladığı pozisyonda ayağı kayınca iyi bir vuruş yapamadı ve top üstten açık bir şekilde auta gitti. Deneyimli futbolcu ayrıca maçın ilk yarısında kazanılan bir serbest vuruşta uzun boylu Almanları barajın altında vurmak istedi ama başarılı olamadı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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