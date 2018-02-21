Talisca derbide forma giymeli

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Anderson Talisca'ya Alper Ulusoy tarafından gösterilen sarı kartın iptali için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'ye bir dilekçe yollayan siyah-beyazlılar emsal kararlardan örnek göstererek cezalı duruma düşen ve F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Talisca'nın sarı kartının iptalini talep etti. Başvuruda özetle şu ifadeler yer aldı:

TELAFİSİ İMKANSIZ

"Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi tarafından futbolcumuz Talisca'ya maçın 52. dakikasında sarı kart gösterilmiştir. Ancak gösterilen bu sarı kart; ciddi ve aşikar hakem hatasına dayalı olmakla birlikte, kaldırılması gerekmektedir. Müsabaka hakemi ise 10 metre ötesinde cereyan eden pozisyonu başından sonuna kadar hatalı okumuş ve neticesinde telafisi imkansız zararlar doğmasına sebebiyet verecek şekilde Talisca'yı sarı kart ile cezalandırmıştır.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

AYAĞINA basılan ve faule maruz kalan bir oyuncuya sarı kart gösterilmesi dünyanın hiçbir futbol müsabakasında olağan olarak kabul edilemez. Hele ki sonuçları o oyuncunun şampiyonluk yarışında en önemli müsabakalardan birine çıkması önünde engel teşkil ediyorsa! Bu kartın hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Futbolcumuzun aşikar hakem hatası sonucu görmüş olduğu haksız sarı kartın cezai uygulamalarının kaldırılması gerekmektedir."