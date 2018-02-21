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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Savunmaya takviye!

    Savunmaya takviye!
    , maçın ikinci yarısında zoraki değişiklikler yaptı. Domagoj Vida'nın kırmızı kart görmesi tüm planları altüst ederken, Güneş 57. dakikada Love'ı çıkarıp, Dusko Tosiç'i oyuna aldı. Sırp futbolcu, ile birlikte 'in yıldız isimlerine karşı elinden geleni yaptı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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