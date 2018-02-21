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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Orman yıldız avında

    Orman yıldız avında

    Şubat başında ’ye giden ve buradan ’ya geçen Başkan , Arjantin, Şili ve Bolivya gibi ülkelerde scout ekiplerinin önerdiği isimleri izledi

    Başkanı , yaz dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle yaptığı bonservissiz transferleri parlatarak yurt dışına ihraç eden Beşiktaş'ın yeni stratejisinin, "Düşük bedeller ödenerek, keşfedilmemiş yıldız adaylarını bünyeye katmak" olduğu açıklanmıştı. Başkan Orman'ın bu doğrultuda harekete geçerek, Şubat ayı başında 'ye giderken; buradan da 'ya inerek , Arjantin, Şili ve Bolivya gibi ülkelerde scout ekiplerinin önerdiği isimleri izledi. BEŞİKTAŞ'ta sezon sonunda Atiba (35), Lens (30, kiralık), Oğuzhan (25), Atınç (24, kiralık), (24, kiralık) ve Fatih Aksoy'un (20) sözleşmesi sona eriyor. Başkan Fikret Orman'ın hangi isimlerle devam edeceği şu anda bilinmiyor ancak kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın, aynı şartlarda elde tutulması zor görünüyor. Ayrıca takımın yaş ortalaması 29.3'ü buluyor. Başkan Orman'ın bu ortalamayı 25 seviyelerine çekmek istediği ve buna yönelik transferler yapmayı hedeflediği öğrenildi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:15
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