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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Mehmetçiğe büyük destek!

    Mehmetçiğe büyük destek!
    , dün 'deki tüm mağazalarında elde edilen cironun %10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. "Beşiktaş Ailesi Mehmetçiğin Yanında!" başlığıyla paylaşılan açıklamada "Mehmetçik, ülkemizin bekası için hem yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde. Tüm yurtta kahraman askerlerimize destek en üst seviyede. Bu kampanyamız ile teröre karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral desteği sağlamak amacındayız" denildi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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