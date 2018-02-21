Herkes 5-0'ı konuşurken dikkatlerden kaçan o anlar!..
Beşiktaş'ın dün Bayern Münih deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyet siyah-beyazlı taraftarlarda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken, yedek kulübesinde oturan Alvaro Negrodo'nun düşünceli hali dikkatlerden kaçmadı!
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:57
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İşte size fırsat
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HAKEM FAKTÖRÜ FEVEY LEHİNE DEVREYE GİRMESİN BJK EN AZ 3 TANE ATAR.FEVEYİN HAKKI İLE YENMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL.!
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Beşiktaş, Cenk Tosun'u arıyor
Toplam 1
Yorum
Nirvana Şenol Güneş artık Atibanın düşüşte olduğunu fark etmeli . Dün Tosiç girecekse Atiba çıkmalıydı .
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 34
Yorum
Futbol taraftari Farkettiysen kimse hakemi elestirmiyor bu maçta ama senin gibi Futbol düsmani holiganlar provokasyon pesinde. Konyalimisin Renkli mi ?
Herkes 5-0'ı konuşurken dikkatlerden kaçan o anlar!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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