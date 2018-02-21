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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Herkes 5-0'ı konuşurken dikkatlerden kaçan o anlar!..

    Herkes 5-0'ı konuşurken dikkatlerden kaçan o anlar!..

    Beşiktaş'ın dün Bayern Münih deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyet siyah-beyazlı taraftarlarda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken, yedek kulübesinde oturan Alvaro Negrodo'nun düşünceli hali dikkatlerden kaçmadı!

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:57
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