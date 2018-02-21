CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gözyaşlarını tutamadı

    Gözyaşlarını tutamadı

    Vida, Atiba’nın geri pası kısa düşünce 16. dakikada ’yi ceza sahası önünde düşürdü. gören tecrübeli futbolcu büyük üzüntü yaşadı

    , maçına Domagoj Vida şokuyla başladı. Güçlü rakibi karşısında başa baş bir futbol sergileyen siyah-beyazlı ekibimiz, 16. dakikada Vida'nın görmesiyle sarsıldı. Atiba'nın geri pası kısa düşünce Vida, 'ye ceza sahasının hemen önünde müdahale etti. Maçın hakemi, Hırvat stopere tereddütsüz kırmızı kartı gösterdi. Vida gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşarken, tecrübeli futbolcu soyunma odasına giderken gözyaşlarına engel olamadı. Bu arada Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başından bu yana Karabağ ve Porto (3) ile en çok kırmızı gören takım oldu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözyaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN